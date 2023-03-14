Пензенцы могут пожаловаться следователям на бездомных собак

Пензенцы могут пожаловаться на нападения бездомных собак и плохую работу по их отлову в следственный комитет. В среду, 15 марта, исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Владимир Архангельский проведет прямую линию.
Она будет работать с 17:00 до 18:00.
Как пояснили в управлении, чтобы связаться с и. о. руководителя, нужно предварительно позвонить по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 63-64-72, 63-64-07. По ним пензенцам ответят сотрудники, которые уточнят их персональные и контактные данные, суть обращения и другую нужную информацию.
Позже людям перезвонят, чтобы они обсудили свою проблему с Владимиром Архангельским.
За первые полтора месяца 2023 года в Пензе собаки покусали 116 человек. Половина животных - бездомные.
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