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Общество

11% пензенцев каждый месяц платят по кредитам больше 30 000 рублей

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Большинство пензенцев не имеют долгов - таковы результаты опроса, проведенного в телеграм-канале PenzaInform. Участие в нем на 16:30 вторника, 14 марта, приняли 2 273 человека.

Пензенцы отвечали на вопрос «Сколько вы отдаете в месяц на погашение долгов?». 44% выбрали вариант «У меня нет долгов».

19% опрошенных каждый месяц перечисляют кредиторам от 10 000 до 20 000 рублей. Это второй по популярности ответ.

14% отдают с каждой зарплаты до 10 000 рублей, 11% - больше 30 000.

10% пензенцев ежемесячно должны выплатить от 20 000 до 30 000 рублей.

2% опрошенных признались, что имеют долги, но не отдают их.

Пензенская область в рейтинге закредитованности населения регионов России разместилась на 58-м месте. Специалисты подсчитали, что соотношение среднедушевого долга по кредитам жителей области и годовой зарплаты в начале 2023-го составило 66,8%. В среднем каждый пензенец должен банкам 287,7 тыс. рублей.

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