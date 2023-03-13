Подсчитано, сколько в среднем должен банкам каждый пензенец

13.03.2023 | 10:26

В Пензенской области за год вырос объем кредитной задолженности жителей перед банками. В среднем сумма займа одного человека увеличилась на 19,5 тыс. рублей.

Рейтинг закредитованности населения регионов РФ опубликовали эксперты ria.ru.

Пензенская область разместилась на 58-м месте в списке. Специалисты подсчитали, что соотношение среднедушевого долга по кредитам жителей региона и годовой зарплаты в начале 2023-го составило 66,8%.

В среднем каждый пензенец должен банкам 287,7 тыс. рублей.

Всего в списке 85 строчек. На первых располагаются наименее закредитованные регионы. Это Ингушетия (объем задолженности перед банками в среднем на одного человека - 41,8 тыс. рублей), Дагестан (89,6 тыс. рублей), Чеченская Республика (85,9 тыс. рублей).

Почти всю годовую зарплату и даже больше банкам вынуждены отдавать жители Тывы (объем задолженности в среднем на одного человека - 528,3 тыс. рублей), Калмыкии (408,5 тыс. рублей).

«Согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем задолженности по кредитам населения перед банками за 12 месяцев (по состоянию на 1 февраля 2023 года) вырос на 9%, до 27,6 триллиона рублей. Для сравнения, в начале 2021 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2019 году она была менее 15 триллионов рублей», - отметили исследователи.