С 15 марта пензенцам запрещено выходить на лед на водоемах

13.03.2023 | 18:15

В управлении МЧС по области жителей предостерегают от выхода на водоемы. Реки вскрылись, но пруды и озера в некоторых местах еще в оковах. Стремительно меняется обстановка на Сурском море - лед отошел от берега на 15-20 метров. Но некоторых и такое не останавливает.

«С 15 марта по 1 апреля выход на лед водных объектов запрещен. Это связано с тем, что лед достаточно слабый и выход на него может привести к трагическим последствиям», - сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Весной 2022-го вода отрезала от большой земли 53 человека с удочками. Усилиями сотрудников ГИМС и Пензенского пожарно-спасательного центра рыбаков доставили на берег.

В конце года в региональное министерство ЖКХ и гражданской защиты населения поступило предложение о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области в части наложения штрафов на тех, кто выходит на лед, невзирая на запреты.

«На сегодняшний день работники ГИМС, пожарно-спасательного центра, представители районных администраций занимаются именно профилактическим воздействием на этих граждан, предупреждая о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, чтобы не допустить трагедий», - рассказал Сергей Петрунин.

В выходные на реке Мокше в селе Гуленовка Сердобского района был обнаружено тело мужчины 1974 года рождения. В настоящее время устанавливают причины его гибели.