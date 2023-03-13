Банк «Кузнецкий» вошел в топ-20 по числу офисов в ПФО

13.03.2023 | 12:02

Банк «Кузнецкий» вошел в топ-20 банков по числу офисов в Приволжском федеральном округе на начало 2023 года. Рейтинг представил портал Бробанк.

Информация о филиальной сети кредитных организаций взята с сайта ЦБ РФ. Отчетная дата - 27 февраля 2023 года. Учитываются все типы подразделений на территории Российской Федерации, то есть головной и дополнительные офисы, а также филиалы.

Достаточно большое количество кредитных организаций покрывают весь Приволжский федеральный округ. 11 структур представлены в 14 субъектах РФ. В целом же на рассматриваемом рынке располагают офисами 114 финансовых институтов. Среди банков, действующих в ПФО, «Кузнецкий» занимает 19-е место.

Председатель правления банка Михаил Дралин отметил: «Закономерно, что мы попали в рейтинг: у нас широкая филиальная сеть в Приволжском федеральном округе - наши отделения эффективно работают в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и Республике Чувашии.

Сохраняя и развивая офисы в разных городах и районах, мы выполняем свою социальную функцию - обеспечиваем доступность финансовых услуг для населения, например для пожилых людей, которые оплачивают услуги ЖКХ наличными и цифровые банковские решения освоить не могут».

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».