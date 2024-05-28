Нейроколобок ВТБ: новый платежный терминал с цифровым ассистентом

28.05.2024 | 13:35

ВТБ показал инновационный платежный терминал NeuroKolobok с цифровым ассистентом. Интерактивное устройство с мультимедийным экраном смогут использовать клиенты банка - представители среднего и малого бизнеса - для обслуживания посетителей в магазинах и ресторанах, кафе, отелях и других общественных местах.

Это первый на российском рынке прототип умного платежного терминала с интеграцией цифрового помощника. Следующим шагом в развитии направления станет интеграция умных цифровых ассистентов из семейства ВТБ.

Устройство может служить онлайн-витриной или отображать меню с возможностью оплаты, может быть цифровым официантом для кафе и ресторанов, цифровым консьержем для отелей, консультантом в магазинах и других сферах торговли и услуг.

Пользователь может не только сделать заказ и оплатить его с помощью терминала, но и получить дополнительную информацию, консультацию от цифрового специалиста, предложение дополнительных опций или услуг на основе сделанного им выбора. А эквайринг от ВТБ обеспечивает скорость и надежность транзакций с фискализацией по всем требованиям 54-ФЗ.

Также ВТБ показал инновационный широкоформатный экран NeuroWall - его можно установить в торговом зале в качестве цифрового консультанта или виртуальной примерочной, на входе в заведение для приветствия гостей или на точке с большой проходимостью для навигации посетителей.

«ВТБ находится в постоянном поиске новых технологичных сервисов для клиентов, чтобы каждый предприниматель и компания нашли у нас максимально удобное и персонализированное решение. Новые устройства станут отличным дополнением линейки доступных нашим клиентам форматов обслуживания покупателей и приема платежей», - заявила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

«Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Применяемые в NeuroKolobok и NeuroWall технологии ВТБ позволяют максимально кастомизировать услуги партнеров банка для их клиентов», - отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В 2024 году ВТБ выступает платиновым спонсором форума «Неделя российского ритейла» в Москве. На стенде ВТБ демонстрируются разные решения для приема платежей: ВТБ-касса, торговый и интернет-эквайринг, прием оплаты с помощью смартфона с сервисом ВТБ-SoftPOS и QR-кодов СБП.

Также на стенде можно ознакомиться со спецпредложением ко Дню российского предпринимательства: новые клиенты ВТБ могут получить 3 месяца бесплатного торгового эквайринга.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).