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Экономика

В Банке ДОМ.РФ назвали клиентов с самой длинной историей

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Накануне Дня российского предпринимательства в Банке ДОМ.РФ провели анализ использования финансовых сервисов малыми и средними предприятиями, являющимися клиентами банка.

Среди клиентов, обратившихся к услугам ипотечно-строительного банка, преобладают строительные компании, специализирующиеся на возведении жилых и нежилых объектов (14 процентов). Еще 7 процентов - предприятия из смежных с недвижимостью отраслей, в числе которых – аренда и управление собственным или арендованным имуществом.

Далее следуют представители таких отраслей, как оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами, оборудованием. Этот список продолжают предприятия, занимающиеся электромонтажными работами, покупкой и продажей собственной недвижимости, доставкой продуктов, управлением эксплуатацией жилфонда, а также представители ресторанного бизнеса и сферы грузового транспорта. Доли клиентов из всех этих отраслей примерно одинаковы.

Стоит отметить, что клиенты банка осуществляют предпринимательскую деятельность во всех субъектах России. Самая старая организация находится в Калининграде. Это НКО, занимающаяся правовой деятельностью. Компания была зарегистрирована в 1946 году.

Среди «долгожителей» бизнеса и пензенские предприятия. Именно в этом городе зарегистрированы 7 из 10 старейших МСП-предприятий, которые являются клиентами банка. Преимущественно это ТСЖ и ЖСК, то есть компании, специализирующиеся на управлении многоквартирными домами. Многие из них появились еще в 50-е годы XX века.

В Банке ДОМ.РФ отметили, что спрос на услуги банка достаточно высок как среди опытных, так и среди новых клиентов по всей России. Аналитики подсчитали, что ежеминутно банк проводит 10 b2b-переводов. Клиенты пользуются интернет-банком каждый день. Кроме того, более 2 000 клиентов ежемесячно интересуются сервисом экспресс-кредитования. Средний размер депозита клиентов составляет 70 миллионов рублей. Банк оказывает консультации по любым финансовым вопросам в режиме 24/7.

Руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк напомнила о профессиональном празднике клиентов - Дне российского предпринимательства. Представитель банка назвала МСП самым активным сегментом корпоративного блока. Требования таких клиентов к банку соответствующие: технологичность, компетентность, гибкость, умение своевременно предложить актуальные продукты или оперативно их адаптировать.

«Именно таким банком мы стремимся быть, чтобы закрыть все финансовые потребности наших клиентов», – подытожила Анна Корнелюк.

Реклама. Заказчик - АО «Банк ДОМ.РФ».

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