Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 4 месяца 2024 года

29.05.2024 | 15:24

Активы банка «Кузнецкий» на 1 мая 2024 года составили 7,8 млрд рублей, увеличившись на 4% к апрелю прошлого года. Собственный капитал представляет собой 823 млн рублей.

С начала года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 2,2 млрд рублей (+21% к прошлому году). Кредитный портфель увеличился на 25% и достиг 5,27 млрд рублей. Розничный кредитный портфель составил на отчетную дату 1,81 млрд рублей, что на 43%, или 546,7 млн рублей, больше, чем в апреле 2023-го. Корпоративный кредитный портфель - 3,46 млрд рублей (рост на 17,6%). Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким, уровень просроченной задолженности на 1 мая составляет 2,6%.

Объем всех привлеченных ресурсов - 6,4 млрд рублей, из них средства на счетах физических и юридических лиц - 1,98 млрд, на депозитах юридических лиц - 1,08 млрд. Вклады населения продемонстрировали рост на 14% год к году, до 3,28 млрд рублей.

«За четыре месяца 2024 года банк заработал 84,9 млн рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход составил 163 млн рублей (рост год к году 36%) на фоне увеличения кредитного портфеля по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чистый комиссионный доход увеличился на 1%, до 62,4 млн рублей», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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