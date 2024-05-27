ВТБ развернул систему доступа на мероприятие по биометрии

27.05.2024 | 11:41

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Банк ВТБ развернул систему доступа и выдачу бейджей на мероприятие по биометрии. Успешный опыт применения данной системы на выставке «Россия» позволил тиражировать решение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходившей в Нижнем Новгороде 21-24 мая.

При регистрации на мероприятие посетителям конференции в качестве альтернативы доступа по бейджам была предложена возможность прохода на выставку по биометрии. Для этого посетителям необходимо было зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие банку ВТБ на ее обработку.

«Технология распознавания лица от VisionLabs за доли секунд позволяла посетителям проходить на все мероприятия конференции, минуя проверку их бейджей вручную сотрудниками ЦИПР. Это экономило время и способствовало сокращению очередей при входе в павильоны, где проходили мероприятия конференции, а также непосредственно перед залами с сессиями деловой программы ЦИПР», - сообщили в пресс-службе ВТБ.

В качестве дополнительного бонуса посетителям предлагался кофе, который можно было получить бесплатно также по биометрии.

«Биометрическому способу аутентификации на конференции отдали предпочтение порядка 10% посетителей мероприятия, свыше 4 тыс. раз они воспользовались системой от ВТБ. Мы считаем это показателем успешного кейса. Запуск нашей системы на ЦИПР стал логичным шагом после ее апробации и применения на выставке «Россия» на ВДНХ с февраля 2024 года и по настоящее время. На ЦИПР наша система была задействована непосредственно в осуществлении контроля доступа на конференцию. В дальнейшем мы продолжим развитие системы на других крупных мероприятиях», - отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Сейчас биометрический способ аутентификации используется в качестве альтернативы в работе различных сервисов - как государственных, так и коммерческих.

«Основной принцип реализации услуг по биометрии - безопасность данных и удобство для гражданина. Мы поздравляем ВТБ с успешным внедрением доступа по биометрии на базе ЕБС на очередном крупном мероприятии. Опыт показал, что такие системы доступа надежны и обеспечивают сохранность данных в полном соответствии с самыми строгими требованиями законодательства», - отметил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«Мы были рады представить наши технологии компьютерного зрения в рамках совместного решения для посетителей мероприятия ЦИПР-2024 - проход по биометрии лица - в партнерстве с банком ВТБ и Центром биометрических технологий. У нас большой опыт в подобных проектах по биометрической аутентификации с миллионами пользователей, и мы видим, что спрос на применение технологий искусственного интеллекта становится выше. Поэтому VisionLabs стремится сделать такие сервисы легко внедряемыми для компаний и более доступными в повседневной жизни», - рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

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