Михаил Дралин выступил на всероссийской конференции

27.05.2024 | 13:14

На XXIV Всероссийской банковской конференции «Банки и институты развития в России: формат взаимодействия и сотрудничества» прошел круглый стол «Региональный взгляд на экономику, МСП, региональные институты развития».

Основными темами обсуждения были: региональные банки и гарантийные организации (РГО), меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), новые задачи, стоящие перед институтами развития.

Выступая в рамках круглого стола, председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий», зампредседателя совета Ассоциации «Россия» Михаил Дралин объяснил, как работают РГО, дал анализ их взаимодействия с региональным банком и указал на возможный потенциал роста портфеля поручительств гарантийных организаций.

Он отметил, что увеличение эффективности работы РГО позволит повысить доступность финансовых ресурсов для малых и средних предприятий. Как следствие, вклад бизнеса в развитие экономики страны будет расти.

В конце своего выступления Михаил Дралин предложил варианты повышения эффективности деятельности РГО.

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков и руководители кредитных организаций.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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