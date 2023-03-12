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Общество

В Пензенской области прояснится и потеплеет до +10

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По прогнозам синоптиков гидрометцентра, в понедельник, 13 марта, в Пензенской области возможен дождь, а к вечеру - похолодание до -2 градусов.

Осадки ожидаются и в ночь на понедельник, температура 0…+2 градуса. Пензенцам следует быть внимательными при передвижении по тротуарам, поскольку возможна гололедица.

Вероятно, солнце проглянет 14 или 15 марта. Днем 14-го числа осадков не прогнозируется, термометр покажет +3…+6 градусов. 15-го будет еще теплее: +5…+10 градусов.

16 и 17 марта ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Днем столбик термометра покажется +6…+11 градусов.

Ближе к выходным похолодает. Ночью температура опустится до 0…+1, днем воздух прогреется до +3…+5 градусов. Синоптики предупреждают, что вероятны осадки.

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