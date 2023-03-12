Цветы перестали быть востребованным подарком

12.03.2023 | 10:46

В этом году коммерсанты отметили снижение числа покупок на 8 Марта. Люди стали экономить на подарках, а те, кто решился приобрести презент, потратили больше на 12-18%.

Издание «Лента.ру» со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД» сообщает, что в Международный женский день россияне купили на 28% меньше букетов, чем в прошлом году.

«Однако объем трат по сравнению с 2022 годом не изменился (133 миллиона рублей), а средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей», - пишет издание.

В среднем букет к празднику подорожал на 12%.

Выросли траты и на шоколад, конфеты, тоже являющиеся популярным презентом, - на 23% в годовом выражении. По словам экспертов, количество покупок таких товаров осталось на уровне 2022-го.

В Пензенской области многие женщины остались без подарка на 8 Марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеграм-каналом PenzaInform.

28% респонденток заявили, что ничего не получили на праздник. 34% указали, что им подарили цветы или сладости.