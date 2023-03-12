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Общество

Пензенцы опасаются, что новые троллейбусы будут стоять в пробке

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Жители Пензы посчитали странным решение протянуть контактную сеть троллейбусов в Пензенский район.

По их мнению, которое люди выразили в группе губернатора соцсети «ВКонтакте», сначала следовало бы позаботиться о том, чтобы создать новые дороги и разгрузить существующие.

«И так пробки страшные, троллейбусы совсем застрянут. Лучше бы дополнительный выезд из микрорайона придумали», - высказалась пензячка Юлия.

Об утренних и вечерних заторах в районе напоминает чиновникам и пользователь Александр.

«Странное решение - добавить автотранспорта в микрорайон, не имея дополнительных путей выезда. Почему про это решили не думать? Утром и вечером эти троллейбусы просто будут стоять в пробке. Пензенцы оценят нововведение», - написал он.

Пользователям ответил представитель администрации Пензенского района. По его словам, проблема постепенно решится, в планах построить дополнительные дороги. Но придется подождать.

«Строительство дорог планируется поэтапно, по мере завершения строительства микрорайона», - сообщил он.

Точных дат появления новых выездов он не озвучил.

В Пензенском районе планируется создание 3,3 км контактной сети. Троллейбусный маршрут пустят по нескольким улицам и закольцуют от улицы Терновского и обратно.

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