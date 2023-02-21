В Терновке показали проект нового троллейбусного депо

21.02.2023 | 18:12

Глядя на огромный участок чистого поля в микрорайоне Терновка, пока трудно представить, что в декабре здесь появятся троллейбусное депо и крытый парк для рейсовых автобусов. Стройплощадку можно заметить на повороте с дороги к лагерю труда и отдыха «Романтик».

Масштабный проект изображен на бумаге.

«Стоянка для троллейбусов (45 единиц), стоянка автобусов (закрытые парковки). Здесь будут здания, в которых будет проводиться обслуживание троллейбусов, автобусов», - рассказал технический директор подрядной организации Антон Анисимов (г. Самара).

Также запланированы контрольно-пропускные пункты, места для ремонта транспортных средств, предрейсовых осмотров, административное здание, где будет проходить медицинское освидетельствование водителей, комната отдыха.

«Не только для Терновки, а в принципе. В Арбекове тоже депо троллейбусное останется, и здесь будет еще одно дополнительное троллейбусное плюс автобусное. Если говорить конкретно не об этом месте, а в принципе обо всем проекте, то будет проведена контактная сеть в Город Спутник, 3,3 км планируется по нему дополнительно провести», - сообщил начальник Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

«По улице Сухумской, Светлой, Алой и Олимпийской. То есть будет кольцевая дорога, от улицы Терновского по кругу и обратно», - объяснил Антон Анисимов.

Но до места назначения троллейбусы от новой подстанции будут добираться своим ходом на аккумуляторах. Без линий самый экологичный общественный транспорт сможет проехать порядка 60 километров, а на пересадочном узле, который планируют построить на пустыре, поднимет «рога».