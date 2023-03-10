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Общество

В Пензе обсудили вопросы поддержки бойцов и их семей

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В общественной палате области говорили о мобилизованных гражданах и членах их семей. На заседании неравнодушные пензенцы обсудили вопросы поддержки родных и близких защитников Родины и содействие в восстановлении здоровья бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции.

«Федеральными законами, приказами министра обороны, приказами других министерств эти социальные льготы уже определены. Но возникает вопрос их получения, потому что иногда и военнослужащие, и военнообязанные, и те, кто там побывал и вернулся после ранений, сталкиваются с такими проблемными вопросами, где каких-то документов не хватает или куда обратиться», - сообщил член Общественной палаты Пензенской области Анатолий Цыкалов.

Представителей различных министерств и ведомств, ветеранских, общественных организаций объединил круглый стол.

«Первая выплата, которую могут получить члены семей мобилизованного или добровольца, - это 50 тысяч рублей на одного несовершеннолетнего ребенка в семье. Второй немаловажный момент: мы компенсируем жилищно-коммунальные услуги в размере 50% регионального стандарта», - отметил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.

Особое внимание общественники уделили психологической реабилитации бойцов. Такая поддержка необходима - самостоятельно справится со стрессом не каждому под силу.

«В человеческом мозгу столько темных уголков, и все это выявить, разглядеть, чтобы в нормальную жизнь вернулся человек, достаточно сложно. Их оторвали от семей, от детей, то есть из разных состояний, тут накапливаются и жилищные, и кредитные, и другие истории, и все это в одну голову», - подчеркнул член Общественной палаты Пензенской области Владимир Холзинев.

По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций. Их направят медикам, в социальные службы. Специалисты смогут использовать советы в своей деятельности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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