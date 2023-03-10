У пензенцев отняли надежду на открытие новых травмпунктов

10.03.2023 | 13:09

Житель Пензы Федор С. считает, что в областном центре недостаточно травмпунктов. По его мнению, еще один такой объект необходим в Терновке, чтобы покалеченные люди не добирались до специалиста через весь город.

Свои претензии он высказал в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ поступил из Министерства здравоохранения Пензенской области. В нем напомнили, что в круглосуточное дежурство врачей организовано в травмпункте на Пионерской, 4, а также в приемном отделении клинической больницы № 6, куда пациенты поступают по скорой. Для повторного приема пациентов ждут в поликлинике № 9 на улице Баумана.

Однако такой ответ не удовлетворил недовольного пензенца. «А летом, весной и осенью в травмпункт не обращаются? Это все отписки, нужно увеличить количество травмпунктов в городе Пензе», - настаивает он на своем.

Однако его ирония не встретила понимания.

«Уважаемый Федор, да, вы совершенно правы: помощь пациентам травматологического профиля в амбулаторных условиях носит в основном сезонный характер», - ответили в минздраве.

Рекордное количество обращений было зафиксировано в начале года. 3 января в службу скорой помощи поступило более 300 человек с травмами. А в травмпункт на Пионерской за сутки обратились 193 человека, пострадавших при падении на улице.

Именно в связи с увеличением числа травмированных горожан было решено развернуть дополнительные травмпункты. Помимо двух действующих (на Пионерской и в 6-й горбольнице) были организованы приемы травматологов в поликлинике на улице Баумана и в областной больнице.

Сейчас, несмотря на непогоду, число пострадавших при падении стало значительно меньше. Так, 7 марта в травмпункт на Пионерской, 4, обратились 36 травмированных на улице, 8-го числа - 19.

«Безусловно, погода крайне нестабильна, что способствует обращениям за помощью к врачам-травматологам. Мы призываем всех пензенцев быть внимательными и аккуратным при передвижении по скользким улицам», - подвели итог в региональном минздраве.

Ранее пензенские травматологи-ортопеды дали горожанам советы, как передвигаться по улицам в гололед. Следует носить устойчивую обувь с ребристой подошвой и использовать ледоступы или наклейки для подошвы, а пожилым - трость или палку. Передвигаться по скользким участкам следует на полусогнутых ногах и плавно. В случае падения не следует сразу вставать на ноги: следует убедиться, что руки и ноги целы, а голова не кружится.

Если чувствуется боль или дискомфорт, следует попросить о помощи. В случае невозможности передвижения нужно вызвать скорую помощь с мобильного телефона по номеру 103.