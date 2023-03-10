Пензенцы отправились в зону СВО с лекарствами и печками

В полку его сразу прозвали Батей, причем даже те, кто старше. А официальный позывной у мобилизованного пензенца - «Лис». Он находится в зоне специальной военной операции с октября.
«Работа у нас заключается в том, чтобы выявлять и обезвреживать», - рассказал участник СВО.
Без помощи земляков выполнять свой воинский долг невозможно. Без такой поддержки не выдержали бы ни физически, ни морально.
«Народ отзывается, осознает, где мы, кто мы и для чего там находимся. Спасибо взрослым и детям, которые пишут письма, поддерживают нас словами, что мы для них являемся героями и они в нас верят», - подчеркнул боец.
Он был в родном городе две недели, получил отпуск. Причем приехал он в Пензу с зятем - вместе служат.
«Получилось так, что при мобилизации к нам присоединился Батя, и по случайности я увидел его дочь. Мы были в «Воейкове» и просто делали фото, и я попросил ее скинуть мне их. Так начали общаться», - отметил участник СВО.
Во время отпуска пара заключила брак. Свадьба прошла в скромном семейном кругу, медовый месяц отложили: нужно возвращаться назад - долг зовет.
Приедут пензенцы к своим товарищам не с пустыми руками - привезут медикаменты, одежду, провизию, а главное - печки. Они пойдут на обустройство блиндажей и помывочных помещений, чтобы личный состав, не покидая позиций, мог попариться в бане почти как дома.
Все это собрали для мобилизованных неравнодушные люди.
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