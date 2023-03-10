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Общество

Пензенцы отправились в зону СВО с лекарствами и печками

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В полку его сразу прозвали Батей, причем даже те, кто старше. А официальный позывной у мобилизованного пензенца - «Лис». Он находится в зоне специальной военной операции с октября.

«Работа у нас заключается в том, чтобы выявлять и обезвреживать», - рассказал участник СВО.

Без помощи земляков выполнять свой воинский долг невозможно. Без такой поддержки не выдержали бы ни физически, ни морально.

«Народ отзывается, осознает, где мы, кто мы и для чего там находимся. Спасибо взрослым и детям, которые пишут письма, поддерживают нас словами, что мы для них являемся героями и они в нас верят», - подчеркнул боец.

Он был в родном городе две недели, получил отпуск. Причем приехал он в Пензу с зятем - вместе служат.

«Получилось так, что при мобилизации к нам присоединился Батя, и по случайности я увидел его дочь. Мы были в «Воейкове» и просто делали фото, и я попросил ее скинуть мне их. Так начали общаться», - отметил участник СВО.

Во время отпуска пара заключила брак. Свадьба прошла в скромном семейном кругу, медовый месяц отложили: нужно возвращаться назад - долг зовет.

Приедут пензенцы к своим товарищам не с пустыми руками - привезут медикаменты, одежду, провизию, а главное - печки. Они пойдут на обустройство блиндажей и помывочных помещений, чтобы личный состав, не покидая позиций, мог попариться в бане почти как дома.

Все это собрали для мобилизованных неравнодушные люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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