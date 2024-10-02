В октябре личные приемы для участников СВО проведут 5 раз

02.10.2024 | 10:33

Администрация Пензы опубликовала график приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на октябрь.

Их будут ждать по четвергам в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4, в 15:00 - 3, 10, 17, 24 и 31-го числа.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. Личные приемы проводятся в Пензе каждую неделю с 14-го числа.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в администрации.

Прием осуществляется по записи, она ведется по телефону 46-08-40.