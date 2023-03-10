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Общество

Кинолог рассказал, каких собак не следует оставлять наедине с детьми

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Даже самые спокойные и доброжелательные к детям собаки могут резко отреагировать, когда им причиняют боль или просто дискомфорт.

О том, как избежать подобных проблем и каких собак лучше не оставлять с глазу на глаз с ребенком, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не следует оставлять наедине с малышом очень крупных, активных собак, которые в несколько раз больше ребенка. Даже если это очень послушный пес, в процессе взаимодействия он может случайно навредить ребенку. Пока малыш не вырос и у него не хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с собакой (вовремя одернуть, остановить), такое общение должно контролироваться взрослыми», - подчеркнул кинолог.

Большую роль играют характер и уровень воспитанности четвероногого друга. Так, не следует оставлять детей наедине с очень подвижными собаками, которые тяжело поддаются дрессировке.

Негативную реакцию животного может вызвать поведение ребенка: резкие движения, крик, визг, плач.

«Собака может уходить или прижимать уши, когда ребенок громко кричит, отворачиваться, показывать сигналы примирения, например, начинать облизывать нос, зевать, садиться или ложиться спиной к ребенку. Родителям важно подмечать эти сигналы и контролировать процесс взаимодействия», - добавил Голубев.

Он также посоветовал не допускать взаимодействия ребенка с собаками, которые обладают сильными рабочими качествами, в частности охранными, которые не имели тесных контактов с человеком и недоверчивы к посторонним людям.

По мнению президента РКФ, ребенку следует изучить жесты и позы собаки, чтобы соответствующим образом реагировать. Например, когда животное облизывается, зевает или зажмуривается - это признак дискомфорта.

Поджатый хвост и прижатые уши означают, что собаке не нравятся действия человека. А сморщенный нос, оскаленные зубы и взгляд в глаза означает прямую угрозу и иссякшее терпение. Последнее предупреждение - рычание: если не оставить животное в покое, то в ход могут пойти зубы.

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Источник — фото pixabay.com
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