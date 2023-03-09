Пензенцы смогут сэкономить на оплате вывоза мусора

09.03.2023 | 19:47

Горожанка пришла в офис регионального оператора с вопросом, который интересует многих пензенцев: как вернуть деньги за вывоз мусора, если хозяев какое-то время не было дома. Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг теперь это позволяют.

Оксана Анатольевна отсутствовала неделю, так как отдыхала в санатории, и в следующем месяце заплатит за услугу меньше.

Вернуть деньги можно при условии, что человека не было дома дольше пяти дней. Причем факт отсутствия нужно доказать, предоставив какие-либо документы, например билет на поезд, путевку на курорт, больничный или справку от председателя садоводческого общества.

«С заявлением на перерасчет потребитель может обратиться как до начала периода временного отсутствия, так и после, в течение 30 дней. То есть если человек уже собрался куда-то уезжать, у него есть на руках проездные билеты, известна дата его отъезда, он может написать заявление, приложить данные документы», - отметил заместитель генерального директора «Управления благоустройства и очистки» Евгений Купцов.

В управление массово идут люди, у которых в собственности несколько квартир. Их нововведение не коснется. По закону, если жилье не используется, это не является основанием для невнесения платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Есть другой момент.

«Частные дома: данная процедура уже была, перерасчет им делался», - рассказал Евгений Купцов.

Вряд ли от изменений кто-то разбогатеет. Например, семья из трех человек проживает в квартире площадью 52 квадратных метра. Муж уехал в командировку на семь дней. Обычная плата составляла 188 рублей 76 копеек, с учетом перерасчета горожане отдадут на 14 рублей 21 копейку меньше.