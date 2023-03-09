Сетевое издание|18+|Четверг|9 мар 2023|21:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцы смогут сэкономить на оплате вывоза мусора

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Горожанка пришла в офис регионального оператора с вопросом, который интересует многих пензенцев: как вернуть деньги за вывоз мусора, если хозяев какое-то время не было дома. Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг теперь это позволяют.

Оксана Анатольевна отсутствовала неделю, так как отдыхала в санатории, и в следующем месяце заплатит за услугу меньше.

Вернуть деньги можно при условии, что человека не было дома дольше пяти дней. Причем факт отсутствия нужно доказать, предоставив какие-либо документы, например билет на поезд, путевку на курорт, больничный или справку от председателя садоводческого общества.

«С заявлением на перерасчет потребитель может обратиться как до начала периода временного отсутствия, так и после, в течение 30 дней. То есть если человек уже собрался куда-то уезжать, у него есть на руках проездные билеты, известна дата его отъезда, он может написать заявление, приложить данные документы», - отметил заместитель генерального директора «Управления благоустройства и очистки» Евгений Купцов.

В управление массово идут люди, у которых в собственности несколько квартир. Их нововведение не коснется. По закону, если жилье не используется, это не является основанием для невнесения платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Есть другой момент.

«Частные дома: данная процедура уже была, перерасчет им делался», - рассказал Евгений Купцов.

Вряд ли от изменений кто-то разбогатеет. Например, семья из трех человек проживает в квартире площадью 52 квадратных метра. Муж уехал в командировку на семь дней. Обычная плата составляла 188 рублей 76 копеек, с учетом перерасчета горожане отдадут на 14 рублей 21 копейку меньше.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте