Итоги работы отряда «Тигр»: за 1 843 выхода пресечено 4 преступления

09.03.2023 | 17:32

За два месяца существования отряда содействия полиции «Тигр» при непосредственном участии его членов сотрудники полиции пресекли 4 преступления и 187 административных правонарушений.

Отряд с 28 декабря 2022 года регулярно выходит на дежурства под началом сотрудников полиции, ФСИН и МЧС.

«Бойцы «Тигра» участвуют в патрулировании пешеходных улиц, жилого сектора, осуществляют охрану общественного порядка в местах массового скопления граждан, содействуют оформлению протоколов об административных нарушениях, участвуют в поквартирных обходах в целях раскрытия совершенных преступлений, противодействуют совершению мошеннических действий в отношении лиц старшего поколения (раздают пенсионерам памятки), в посещении и проверке лиц, состоящих на профилактическом учете МВД и ФСИН, в противопожарных профилактических рейдах», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Всего с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го члены отряда «Тигр» выходили на дежурства 1 843 раза.

Сейчас в отряде «Тигр» состоят 400 человек: 200 - в Пензе, по 50 - в Кузнецке, Сердобском, Каменском и Нижнеломовском районах. Это воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений. Формирование подразделений продолжается. Командир отряда - ветеран органов внутренних дел Андрей Шилин.

В Пензе на содержание отряда содействия полиции «Тигр» выделят 9 млн 252 тыс. 700 рублей. Деньги пойдут на зимнее и летнее обмундирование, эмблемы, зарплату руководителя и другие расходы.