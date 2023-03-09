Губернатор анонсировал улучшение транспортной доступности Спутника

09.03.2023 | 09:07

В правительстве Пензенской области во вторник, 7 марта, обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры, в том числе потребности в обеспечении транспортом пассажиропотоков Города Спутника.

Как было заявлено, строительство необходимой для этого инфраструктуры уже идет. Ведется работа по созданию троллейбусной линии протяженностью 3,3 км на улицах Сухумской, Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной.

Проект также включает возведение транспортно-пересадочного узла.

«После реализации проекта будет закрыта потребность в обеспечении транспортом пассажиропотоков на основных улицах данного микрорайона», - подытожил губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил строго соблюдать график введения в эксплуатацию объектов.

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