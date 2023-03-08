8 Марта: новогодняя елка у «Дизель-Арены» побила рекорд

08.03.2023 | 19:35

На 8 Марта девушки и женщины обычно выкладывают в социальные сети свои фотографии с мимозами и тюльпанами, но, пожалуй, самое креативное селфи будет с новогодней елкой. Такая все еще стоит у «Дизель-Арены».

Зеленая красавица почти так же празднично наряжена, как и в декабре: на вершине - звезда, висят шарики, судя по проводам, при желании можно даже зажечь гирлянду. Проходящие мимо «Дизель-Арены» люди подчас не замечают диссонанса начала весны с символом главного праздника зимы.

Отрицательных эмоций у пензенцев не вовремя наряженная елка не вызывает.

«Хоть праздничное настроение продлевается», - отметила горожанка.

«А мне нравится, что елка стоит, весело», - рассказал мальчик.

«Значит, некогда, наверное, убрать», - предположил мужчина.

«Не удивляет. Людям продлевают праздник», - заключил молодой человек.

Директор спортшколы по хоккею, фактически главное лицо в «Дизель-Арене» Сергей Блохин прокомментировал ситуацию по телефону.

«У нас договор с подрядчиком, разбираем после праздников, у них не было просто свободной вышки. А что, она мешает? Зато ориентир хороший для всех посетителей», - подчеркнул он.

Елка у спортивно-зрелищного комплекса и в прежние годы красовалась тогда, когда все ее напарницы уже были спрятаны на складах. Но, например, в 2021-м новогоднее дерево демонтировали в конце февраля. 8 марта - пожалуй, рекорд.

Сотрудники в неофициальной беседе пояснили: лень тут ни при чем - на разбор конструкции просто нужно найти деньги.