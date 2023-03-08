Сетевое издание|18+|Среда|8 мар 2023|21:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

8 Марта: новогодняя елка у «Дизель-Арены» побила рекорд

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На 8 Марта девушки и женщины обычно выкладывают в социальные сети свои фотографии с мимозами и тюльпанами, но, пожалуй, самое креативное селфи будет с новогодней елкой. Такая все еще стоит у «Дизель-Арены».

Зеленая красавица почти так же празднично наряжена, как и в декабре: на вершине - звезда, висят шарики, судя по проводам, при желании можно даже зажечь гирлянду. Проходящие мимо «Дизель-Арены» люди подчас не замечают диссонанса начала весны с символом главного праздника зимы.

Отрицательных эмоций у пензенцев не вовремя наряженная елка не вызывает.

«Хоть праздничное настроение продлевается», - отметила горожанка.

«А мне нравится, что елка стоит, весело», - рассказал мальчик.

«Значит, некогда, наверное, убрать», - предположил мужчина.

«Не удивляет. Людям продлевают праздник», - заключил молодой человек.

Директор спортшколы по хоккею, фактически главное лицо в «Дизель-Арене» Сергей Блохин прокомментировал ситуацию по телефону.

«У нас договор с подрядчиком, разбираем после праздников, у них не было просто свободной вышки. А что, она мешает? Зато ориентир хороший для всех посетителей», - подчеркнул он.

Елка у спортивно-зрелищного комплекса и в прежние годы красовалась тогда, когда все ее напарницы уже были спрятаны на складах. Но, например, в 2021-м новогоднее дерево демонтировали в конце февраля. 8 марта - пожалуй, рекорд.

Сотрудники в неофициальной беседе пояснили: лень тут ни при чем - на разбор конструкции просто нужно найти деньги.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте