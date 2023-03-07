Медики в зоне СВО не получают положенных им доплат

Медики, работающие в зоне специальной военной операции, не видят положенных им доплат. О проблеме вечером в понедельник, 6 марта, рассказала уроженка Пензы Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы ФС РФ.
В своем Telegram-канале она заявила, что рабочая группа связалась с Минобороны и Минздравом России по этому вопросу. Также параллельно было подано обращение в прокуратуру «для контроля обеспечения своевременности и полноты доплат».
«Начиная с этого года для некоторых категорий медиков постановлением Правительства России № 2568 установлены специальные социальные выплаты.
Кроме того, врачи и медицинский персонал продолжают работать в условиях боевых действий, вблизи линии соприкосновения. Медиков не хватает, на тех, кто остался, нагрузка - колоссальная», - отметила Кузнецова.
По ее мнению, дополнительная поддержка необходима и тем, кто помогает раненым бойцам, и тем, кто оказывает помощь мирным жителям.
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