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Общество

В УМВД рассказали, что ждет учеников школы № 31 за ложный вызов МЧС

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Экстренные службы в школу № 31 в Пензе в минувшую пятницу, 3 марта, вызвали два одноклассника 2008 года рождения. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в региональном УМВД России.

Школа располагается на проспекте Победы, 85. 3 марта к ней приехали пожарная машина, карета скорой помощи и два полицейских автомобиля. Оказалось, что два подростка «по приколу» позвонили в пожарную часть.

«Оба школьника уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Они не достигли возраста, с которого можно привлечь к административной ответственности (16 лет. - Прим. ред.), поэтому отвечать за них будут родители. Речь идет о статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», - пояснили в полиции.

Кроме того, ситуация будет рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних.

В школе № 31 проведут профилактические беседы с подростками.

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Источник — фото t.me/penza_novosti
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