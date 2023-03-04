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Происшествия

В пензенскую школу вызвали сотрудников экстренных служб

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В пятницу, 3 марта, в Пензе случился инцидент в школе № 31 на проспекте Победы, 85.

Информация появилась в телеграм-канале «Пенза Новости».

Анонимный источник со слов школьников написал, что к учебному заведению прибыли пожарная машина, карета скорой помощи и два полицейских автомобиля.

«Два молодых человека, обучающиеся в среднем звене, по приколу позвонили в пожарную часть. Дети, особенно их одноклассники, очень испугались», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в этот день действительно был сигнал из школы № 31, который оказался ложным.

Также факт вызова экстренных служб подтвердил один из работников школы, находившийся в то время в учебном заведении.

«Я учусь в этой школе. Они и ранее творили дичь. Они стояли до этого случая на учете и вели себя ужасно», «Дети должны нести ответственность за свои поступки, тем более им не 5 лет», - написали комментаторы.

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Источник — фото t.me/penza_novosti
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