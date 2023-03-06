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Общество

Сергей Златогорский рассказал, как в Кузнецке обстоят дела с «ЧВК «Редан»

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«История с «ЧВК «Редан» гуляет по стране. Нам важно, чтобы у нас здесь вот это вот хозяйство не завелось», - такую задачу поставил глава Кузнецка Сергей Златогорский управлению образования на планерке в понедельник, 6 марта.

«ЧВК «Редан», по мнению Златогорского, является элементом влияния на ситуацию в молодежной среде.

«Мы вроде им тут рассказываем про героев СВО, Родину, а им другое впихивают: что надо вот такими ходить, а вот такие, которые ходят не такие, - это неправильно, с ними надо драться. Начинаются моменты: у кого какая прическа, у кого что написано... Это элемент разложения нашей молодежи, отвлечения ее от того, к чему она должна стремиться, какая она нужна государству и обществу. У нас пышным цветом это не зацвело, но и запускать эту ситуацию не надо. Надо работать с молодежью, разъяснять, что за внешней атрибутикой тянутся и другие моменты», - пояснил глава Кузнецка.

Он подчеркнул: дети должны быть заточены на патриотизм, позитив, обучение и здоровый образ жизни.

В субботу, 4 марта, на улице Московской в Пензе можно было увидеть множество людей - как обычных горожан, так и представителей силовых структур и экстренных служб. Накануне прошла информация, что здесь должен состояться сбор подростков из организации под названием «ЧВК «Редан».

О субкультуре стало известно в феврале после драки неформалов с футбольными фанатами. После этого подобные инциденты прокатились по другим городам страны.

Однако в Пензе все обошлось мирно. Информированный источник сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ», что в областном центре это движение практически не имеет приверженцев. Таким образом, принятые 4 марта меры стали профилактическими.

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