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Общество

Пензенцы не дождались подростков с изображением паука на одежде

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В субботу, 4 марта, в центре Пензы, на улице Московской, можно было увидеть множество людей - как обычных горожан, в том числе семей с детьми, так и представителей силовых структур и экстренных служб, а также чиновников администрации города.

Накануне прошла информация, что здесь должен состояться сбор подростков из организации под названием «ЧВК «Редан». О субкультуре стало известно в феврале после драки неформалов с футбольными фанатами. После этого подобные инциденты прокатились по другим городам страны.

Однако в Пензе все обошлось мирно. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», накануне педагоги предупредили родителей подростков о необходимости провести с детьми беседу.

Также информированный источник сообщил, что в Пензе это движение практически не имеет приверженцев. Таким образом, меры, принятые в городе, стали профилактическими.

Собравшиеся так и не увидели молодых людей с характерным для редановцев внешним видом (длинные черные волосы, брюки в клетку и изображение на одежде цифры 4 и паука).

Примечательно, что в то же время в «Пассаже» объявили эвакуацию. По телефону, указанному на сайте торгового центра, на звонки не отвечали. В правоохранительных органах редакции сетевого издания рассказали, что никаких сведений о ЧП в «Пассаже» не поступало.

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