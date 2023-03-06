Пензячку разочаровало изменение облика улицы Володарского

06.03.2023 | 17:01

Жительницу Пензы Людмилу Е. разочаровало изменение облика одной из центральных улиц города - Володарского. Свое недовольство она выразила на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Когда-то на доме № 13 висела табличка о реконструкции данного сооружения прошлых веков. А потом чудесным образом дом был снесен и на его месте оказалась платная парковка», - заявила женщина, имея в виду территорию в верхней части улицы, чуть выше пересечения с Кураева.

Представитель регионального правительства пояснил, что здание на Володарского, 13, не включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации).

«Но табличка-то висела. И да, платная парковка - самое лучшее, что можно было придумать. Там и так плотность застройки зашкаливает. Бесплатную бы сделали. А лучше сквер. Платная чуть ниже есть в несколько этажей», - высказала свое мнение Людмила.

После этих слов в диалог вступил сотрудник городского управления ЖКХ, отметивший, что земельный участок находится в частной собственности и предназначен для размещения парковки без права возведения объектов капитального строительства.

«Это не муниципальная земля, а частная территория. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц», - подчеркнули в управлении.