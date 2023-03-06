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Общество

Пензенцам рассказали, как подбодрить организм после зимы

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Спрос на квашеную капусту вырос - натуральным и вкусным витамином C запасаются пензенцы. С прилавков сметают все, что позволяет пополнить организм питательными веществами. К весне запасы истощились.

«Капуста очень полезная, а вот перга еще полезная - витамины тоже все», - рассказала горожанка.

«Шиповник завариваю и чай пью, облепиха свежая с сахаром, смородина свежая тоже», - отметил пензенец.

«Сам диагноз «авитаминоз» - это достаточно серьезное заболевание. И просто так говорить, что да, я себя плохо чувствую, я раздражительный, у меня плохой сон, у меня ломкость ногтей, выпадение волос - это однозначно не авитаминоз. Как правило, большинство людей страдают гиповитаминозом, то есть недостаточным потреблением, как правило вследствие неправильного, нерационального питания», - объяснила главный внештатный терапевт Минздрава Пензенской области Елена Матвеева.

Многие приступают к самолечению, подкармливают уставший организм лекарствами, комплексами витаминов. Такой метод медики не рекомендуют. Панацея - здоровый образ жизни.

«Правильное и сбалансированное питание должно быть. Обязательно поступление белков, жиров и углеводов. Тарелка должна быть обязательно разнообразная. Очень хорошо морепродукты», - сообщила Елена Матвеева.

Плюс прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой и спортом. И главное - помнить, что зима уже закончилась, настоящая весна не за горами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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