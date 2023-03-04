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Общество

В Пензе проверили, как и из чего готовят еду в детских садах

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Жалобы на питание в детских садах, в отличие от школьного, в управление образования не приходят совсем. Однако это не повод оставлять пищеблоки без контроля. В Пензе идет проверка дошкольных учреждений. Гости смотрят, что и как готовится для малышей, из каких продуктов, и оценивают, соответствует ли все нормам.

В детсад «Катюша» инспекция нагрянула без предупреждения, но повара в своих котлетах и супах уверены.

«И проверяем, и в чате нам пишут: спасибо за вкусное блюдо. Детишки едят с удовольствием», - рассказала заместитель шеф-повара детского сада № 19 г. Пензы Елена Чорноус.

За день пребывания ребенка в детском саду родители платят 92 рубля, дотация из бюджета - еще 23 рубля 33 копейки. За ясли - поменьше. Повара стараются готовить вкусно, соблюдая все требования. Недавно поставщик продуктов сменился. В дошкольном учреждении мечтают об обновлении оборудования на пищеблоке, и не только об этом.

«Было бы неплохо, если бы увеличились дотации. Мы бы кормили детей кондитерскими изделиями, фруктами в полном объеме, соки по норме», - отметила заведующая детским садом № 19 г. Пензы Любовь Воробьева.

Команда проверяющих успела побывать уже в нескольких детских садах Пензы.

«Больше всего замечаний - к посуде: есть со сколами, которая не допускается к использованию. Но детский сад проводит замену практически в тот же день либо в ближайшее время. Серьезных замечаний нет», - сообщила главный специалист отдела Управления образования г. Пензы Елена Чернова.

Список блюд в каждом дошкольном учреждении пока разрабатывают сами, но скоро все должно измениться: завтраки, обеды и полдники станут одинаковыми во всем городе. Меню для детсадовцев находится на согласовании в Роспотребнадзоре. В пензенских школах завтраки уже стали единообразными.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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