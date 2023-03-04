Бизнес-психолог посоветовала способы борьбы с выгоранием на работе

04.03.2023 | 14:59

Хронический стресс и эмоциональное выгорание на работе разрушают и иммунитет, и личность. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог Вероника Кромбергер.

«Если в работе вас совсем не радует процесс, а счастливым делает только результат, предъявляемый миру в знак доказательства своей значимости, - жизнь превращается в непрекращающуюся гонку. Как бы банально ни звучало, многие люди забывают о том, что работа должна быть за деньги, но не ради денег. Это обязательный критерий жизни психологически здорового человека», - пояснила она.

Вероника Кромбергер предупредила: при эмоциональном выгорании наступает апатия, при которой положительных эмоций не вызывают даже отличные результаты в работе. После этой стадии появляется агрессия, которая может быть направлена и на близких людей.

Психолог перечислила, что нужно делать в таких случаях: сначала - найти источники стресса. Затем - изменить текущую ситуацию (перевестись в другой отдел, сменить место работы или вообще профессию).

«Не столь важно, что за этим последует, главное - чтобы в конечном итоге вы ощущали себя психологически комфортно. Жизнь без выгорания возможна, однако ответственность за создание благоприятных для этого условий полностью лежит на ваших плечах. Не стоит ассоциировать работу с негативом и оправдываться убеждениями, что так живут все. Каждому человеку доступен выбор», - подытожила психолог.