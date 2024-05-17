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Учеба

Учитель: Семьеведение должны преподавать психологи

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Курс семьеведения в школах должны вести не учителя-предметники, а профессиональные психологи. Такое мнение высказал «Парламентской газете» преподаватель истории Сергей Цыбульский.

Семьеведение планируется ввести с 1 сентября. Предмет будут преподавать внеурочно в старших классах, а также в колледжах и техникумах. Программа включает такие темы, как семейные ценности и традиции, поиск своей половинки, ответственность родителей, совместные праздники и путешествия, домашние питомцы и т. д.

Сергей Цыбульский считает, что именно психологи должны рассказывать молодежи в первую очередь о проблемах, которые могут возникнуть в браке, а не об идеалах, «какая должна быть дружная семья и попробуй только сделать по-другому». По мнению педагога, такие темы заинтересуют далеко не каждого подростка.

Педагог подчеркнул: в русской литературе фактически нет примеров показательной семьи, вся она построена на острых проблемных ситуациях.

«Я сейчас преподаю в четвертом классе, у нас было сочинение на тему «Я и моя семья», но мы отказались от него по одной простой причине: мы поняли, что это огромный удар по психике ребенка. Не все растут в полной и дружной семье. И мы будем им рассказывать, что как хорошо, когда она целая. Мы так врываемся в чужую семью и взрываем ее», - аргументировал свою позицию Сергей Цыбульский.

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