Зарплата жителей пензенских сел выше, чем в соседних регионах

25.03.2024 | 09:57

В малых и средних населенных пунктах Пензенской области в 2023 году зарплата выросла на 17,2%. Это больше, чем в среднем по России (14,1%).

В рейтинге регионов по уровню зарплат в провинции, составленном экспертами ria.ru, Сурский край расположился на 50-й строчке из 82.

«В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг», - пояснили составители.

Согласно исследованию, в Пензенской области это отношение составляет 2,27. Средняя заработная плата в средних и малых населенных пунктах - 41 100 рублей.

Соседи пензенцев находятся ниже в рейтинге. Так, Саратовская область заняла 55-е место, отношение уровня зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 2,23, среднее вознаграждение за труд 40 700 рублей.

Мордовия на 61-й строке с показателями 2,16 и 38 900 рублей соответственно, Тамбовская область - на 63-й: 2,13 и 40 000 рублей. Ульяновская область расположилась на 66-м месте: 2,07 и 40 100 рублей.

Лидерами рейтинга зарплат в провинции стали Ямало-Ненецкий автономный округ (отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 5,33, средний размер заработка - 128 300 рублей) и Ненецкий автономный округ (4,64 и 117 600 рублей).

На предпоследнем месте в списке Республика Ингушетия (1,60, 29 300 рублей), на последнем - Чеченская Республика (1,37, 26 700 рублей).