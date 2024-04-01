В апреле пензенцев ждет шестидневная рабочая неделя

01.04.2024 | 09:18

В апреле жителей Пензенской области ждет шестидневная рабочая неделя. Об отдыхе придется забыть с 22-го по 27-е число.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» напомнил Роструд.

Шестидневная рабочая неделя связана с майскими праздниками. Затем граждане отдохнут 4 дня подряд: 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая.

2-е и 3-е число станут рабочими днями, а 4-е и 5-е - выходными.

Во вторые майские праздники, на День Победы, жители области тоже отдохнут 4 дня подряд. 9-е число выпадает на четверг, 10, 11 и 12-е - тоже нерабочие.

8 мая - укороченный день.