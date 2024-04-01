Сетевое издание|18+|Понедельник|1 апр 2024|11:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В апреле пензенцев ждет шестидневная рабочая неделя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В апреле жителей Пензенской области ждет шестидневная рабочая неделя. Об отдыхе придется забыть с 22-го по 27-е число.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» напомнил Роструд.

Шестидневная рабочая неделя связана с майскими праздниками. Затем граждане отдохнут 4 дня подряд: 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая.

2-е и 3-е число станут рабочими днями, а 4-е и 5-е - выходными.

Во вторые майские праздники, на День Победы, жители области тоже отдохнут 4 дня подряд. 9-е число выпадает на четверг, 10, 11 и 12-е - тоже нерабочие.

8 мая - укороченный день.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте