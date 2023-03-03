Жительницу Константиновки возмутил свободный доступ в детский сад

03.03.2023 | 11:58

В детский сад в селе Константиновка Пензенского района может зайти кто угодно. Так считает местная жительница, которая обнародовала проблему в соцсети «ВКонтакте» и Telegram.

«Хочется узнать у родителей детей, которые ходят в детский сад: а в ваш садик тоже все подряд могут зайти и их никто не остановит, да даже и не увидит, что они зашли? В селе Константиновка Пензенского района на участок детского сада и в здание можно пройти всем, кто захочет, там нет ни охраны, ни бабушки за столом в коридоре, да там даже и стола для бабушки нет», - рассказала женщина.

По ее словам, калитка в сад ничем не оборудована - висит звонок, примотанный веревкой; пропускная система отсутствует.

«Двери открыты в обед; замечали, только что в младшей группе закрывают, когда дети спят. Организация безопасности вообще в садике отсутствует», - добавила родительница.

В отделе образования администрации Пензенского района уточнили, что сад в Константиновке - это филиал учреждения в Богословке. Заведующая выехала туда в пятницу, 3 марта, на проверку.

«С сотрудниками проведен инструктаж. Им дано четкое указание: входная группа должна быть закрыта в течение дня. Ограждение тоже должно быть закрыто.

Вопрос с сотрудником на вахте будет решен. Он находится на контроле отдела образования», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» заместитель начальника отдела Оксана Горячева.