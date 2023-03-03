В Пензенской области введен усиленный режим охраны порядка

03.03.2023 | 01:01

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести на территории региона усиленный режим охраны общественного порядка.

Поводом для принятия подобных мер послужили события, которые 2 марта произошли в Брянской области.

Губернатор потребовал организовать работу всех оперативных служб и подразделений в особом режиме.

«Подразделениям полиции и Росгвардии предстоит обеспечить надежную охрану объектов жизнеобеспечения и безопасность граждан. Для быстрого реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальных управлениях МВД России, Росгвардии и ГУ МЧС России по региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», - заявил глава региона.

Под особый контроль будут взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, торговые центры.

Сотрудники правоохранительных органов примут меры к минимизации перевозки, транспортировки огнестрельного оружия и патронов.