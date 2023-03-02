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В стране и мире

Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область

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Атака украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область является терактом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия с его участием ведется в Telegram-канале Кремля.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», - сказал Путин.

2 марта на территорию граничащего с Украиной российского региона в село Любечане проникла украинская ДРГ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что погиб местный житель, ранен ребенок. Впоследствии он уточнил, что жертвой атаки стал водитель легкового автомобиля, раненого мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

После случившегося Путин находится в Кремле, о ситуации ему докладывают руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Из-за теракта в Брянской области глава государства отменил поездку в Пятигорск.

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Источник — lenta.ru
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