В Пензе пациенты с травмами смогут проходить реабилитацию

03.03.2023 | 09:23

В понедельник, 6 марта, в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина на улице Стасова откроется отделение реабилитации для пациентов травматологического профиля.

Оно будет работать на седьмом этаже основного корпуса в режиме дневного стационара. Попасть туда можно по направлению врачей из поликлиник по месту жительства или переводом из травматологических отделений больницы № 6.

«В среднем курс рассчитан на 12 дней. Для каждого пациента будет разрабатываться, безусловно, свой индивидуальный план реабилитации. В зависимости от характера травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата будет определяться и длительность пребывания пациента на дневном стационаре», - уточнила врач - травматолог-реабилитолог Татьяна Чех.

Для пензенцев сделают доступными различные процедуры и манипуляции, включая физиотерапию, лечебную физкультуру, механотерапию, массаж, иглорефлексотерапию, консультирование медицинским психологом, а также блокады триггерных точек, инфузионную терапию.

«Для этого у нас имеется вся необходимая линейка оборудования. Только за 2022 год больница была оснащена самым современным оборудованием на сумму более 82 миллионов рублей», - процитировали Татьяну Чех в пресс-службе регионального минздрава.

На этой неделе в больнице № 6 зафиксировали резкий рост количества обращений с уличными травмами. Число пострадавших увеличилось, как только изменились погодные условия и пешеходные зоны города покрылись коркой льда.

При падениях чаще всего пострадавшие получают повреждения лодыжек, проксимального отдела бедра, травмы дистального отдела костей предплечья.