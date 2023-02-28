В Пензе за сутки резко возросло число пострадавших после падения на улице

28.02.2023 | 11:40

Травматологи больницы № 6 Пензы имени Г. А. Захарьина зафиксировали рост количества обращений с уличными травмами в два раза.

Число пострадавших увеличилось за сутки, как только изменились погодные условия и пешеходные зоны города покрылись коркой льда. «Ужасный каток во всем городе», - писали жители в соцсетях.

За понедельник, 27 февраля, в травмпункт на Пионерской улице обратились 107 пострадавших, 82 из них упали на улице.

«Для сравнения 26 февраля, в воскресенье, - 87 обращений и 48 человек получили травмы на улице. А 25 февраля зафиксировали 27 пострадавших от уличных падений», - отметили специалисты в посте на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте» 28 февраля.

Известно, что за всю прошлую неделю с травмами к медикам обратилось 252 человека.

Врачи попросили пензенцев быть аккуратными при передвижении по улицам, не выходить из дома без нужды. Особенно это касается пожилых людей, для которых падение на улице может повлечь существенный риск для здоровья.

На этой неделе также вероятно потепление до +3 градусов, после которого вновь похолодает. Рискованный период для пешеходов затянется.