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Общество

В Заречном лоси калечатся и погибают из-за ленивых владельцев гаражей

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Из-за нерадивых зареченцев, ленящихся донести стеклянные банки с испорченными соленьями до помойки, жестоко страдают лоси.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на информацию от жительницы по имени Наталья. Речь идет о гаражном кооперативе «Металлист»: владельцы боксов и погребов выбрасывают стеклянные банки с прокисшими соленьями, не донося их до контейнера.

Острые осколки незаметны в снегу. А тем временем соленые овощи привлекают сохатых, которые заходят в «Металлист» полакомиться.

«Лоси режут себе связки осколками. Каждый год снег возле таких свалок покрывается багровыми пятнами. Недавно я разговаривала с мужчиной, у которого гараж в «Металлисте», он видел лося, который ел погребные отходы. Вскоре животное обнаружили мертвым, получается, что наелся и битого стекла», - рассказала Наталья.

В городском управлении МТО подтвердили факт обнаружения трупа лося без видимых телесных повреждений неподалеку от ГК «Металлист».

Также Наталья сообщила, что в феврале видела возле кооператива изрезанного лосенка. «Не знаю, выживет ли, у него копыто мотается», - добавила горожанка.

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Источник — фото gorodz.info
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