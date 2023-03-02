В школах хотят укреплять патриотизм поднятием копии Знамени Победы

02.03.2023 | 15:58

По мнению депутатов Госдумы РФ, укреплению патриотизма в молодежной среде будет способствовать обязательное поднятие копии Знамени Победы.

Такой законопроект внесен в электронную базу Государственной Думы.

Копию знамени хотят поднимать в первый день каждой учебной недели вместе с государственным флагом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Знамя - официальный символ победы советского народа над фашистской Германией, его использование поможет развить чувство патриотизма у школьников.

«В отзыве Правительства на законопроект говорится, что использование на еженедельной основе копии Знамени Победы, во-первых, не соответствует закону о Знамени Победы, а во-вторых, приведет к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе снижению его эмоционального восприятия гражданами России», - пишет «Парламентская газета».

В школах Пензенской области, как и по всей стране, с нового учебного года закрепилась традиция начинать неделю с поднятия государственного флага. Также укреплению патриотизма способствуют классные часы под названием «Разговоры о важном». Сейчас думают над форматом аналогичных бесед для родителей.