В Пензенской области выросло количество младенческих смертей

02.03.2023 | 11:08

В Пензенской области в 2022-м увеличилось число детей, умерших в возрасте до года.

Коэффициент (рассчитано количество смертей младенцев на 1 000 родившихся живыми. - Прим. ред.) вырос с 3,8 в 2021-м до 4,2 в 2022-м.

Данные опубликовал Росстат.

Всего за 2022 год в регионе скончалось 19 979 человек. Естественная убыль населения составила 11 245.

Специалисты отметили, что в целом данный показатель в России уменьшился по сравнению с 2021 годом, а также с 2020-м.

«В целом по стране в 2022 году число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2021 году - в 1,7 раза), в 54 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,7 раза», - говорится в докладе.

В число регионов, где отмечено значительное превышение, попала и Пензенская область (в 2,3 раза).

В прошлом году зафиксирован минимальный миграционный прирост, в страну въехало менее 50 000 человек (для сравнения: в 2021-м мигрантов было свыше 400 000). За счет приезжих удалось компенсировать убыль населения на 5,8%.