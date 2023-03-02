В Пензе школьники рассказали историю своих учебных заведений

02.03.2023 | 20:54

Валерия Фатькина с детства увлекается историей, а с 5-го класса проводит экскурсии в музее гимназии № 4, где учится. Шанс поделиться знаниями выпал девушке в финале традиционного городского конкурса имени Георга Васильевича Мясникова. Здесь школьники рассказывают об истории своих учебных заведений.

«У нас в этом году открылся второй зал музея - в новом учебном корпусе. Там множество разделов, таких как история реального училища, потому что у нас учебное заведение существует 140 лет. Множество разделов, посвященных и пионерии с комсомолом, и до современного времени, там есть альбомы выпускников», - отметила Валерия Фатькина.

Для презентации команда ученицы принесла с собой частичку музея - инвентарную книгу с перечнем всех экспонатов.

Для каждой номинации в первом туре конкурса отобрали по три команды. Всего направлений пять.

«Исторические музеи, военно-исторические, этнографические, комплексные, музеи детского движения и образования», - перечислила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

Победителей конкурса наградят грамотами Управления образования города Пензы. Также лучшие команды получат шанс поучаствовать в областном конкурсе школьных музеев.