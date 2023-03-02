Пензенская область попала в число регионов, где рожают меньше всех

02.03.2023 | 10:42

Реже, чем в Пензенской области, рожают лишь в четырех регионах РФ: Мордовии, Смоленской, Рязанской и Ленинградской областях.

Данные за 2022 год приводит Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении в Российской Федерации.

Коэффициент рождаемости (число детей на 1 000 населения) в Пензенской области - 6,6, в Мордовии и Смоленской области - 6,1, Рязанской - 6,5, Ленинградской - 6,3. Эти показатели меньше, чем в среднем по России (9,0).

Всего в прошлом году в Пензенской области на свет появился 8 431 малыш (9 351 - в 2021-м). В возрасте до года умерло 36 младенцев.

Высокие показатели рождаемости в Сахалинской области (10,3 на 1 000 населения), Иркутской (10,5), Забайкальском крае (10,7), Северной Осетии (10,9), Ненецком АО (11,0), Бурятии (11,2), Тюменской области (11,4), Кабардино-Балкарии (11,5), Якутии (11,9), Ямало-Ненецком АО (12,2), Алтайском крае (12,5), Дагестане (13,4).

Лидерами стали Ингушетия (15,0), Тыва (17,9) и Чеченская Республика (20,2).

В Москве коэффициент рождаемости - 9,8 на 1 000 населения.