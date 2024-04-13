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Общество

В Пензенской области возросло число ДТП с участием детей

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За I квартал 2024 года в Пензенской области зарегистрировано 307 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек погибло и 307 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего причиной смертельных ДТП становится выезд на встречную полосу дороги.

Об этом шла речь на подведении итогов работы за 3 месяца в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Врио начальника ведомства Денис Канайкин отметил, что количество происшествий с участием несовершеннолетних возросло в 2 раза, причем как с детьми-пассажирами, так и с юными пешеходами.

Так, в этом году случилось 23 ДТП, в которых 31 ребенок-пассажир получил ранения. В 8 авариях, где пострадали 12 детей, виновниками являлись родители. Еще в 3 случаях не использовались детские автокресла или ремни безопасности.

«В целом обстановка с аварийностью остается напряженной», - резюмировал Денис Канайкин.

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