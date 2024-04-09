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Криминал

Пензенец, сбивший инспектора ДПС, предстанет перед судом

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32-летнему жителю Пензы инкриминируется совершение ДТП, в котором серьезно пострадал сотрудник полиции.

По данным следствия, вечером 23 октября 2023 года мужчина двигался на легковом автомобиле по улице Терновского. Он не выбрал безопасную скорость и наехал на инспектора ДПС, который осматривал место аварии с участием трех машин.

Полицейский получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Свою вину он признал.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В октябре 2019 года в Каменском районе водитель КамАЗа въехал в группу людей, которых не увидел на дороге в темноте. На том же месте чуть раньше столкнулись 2 автомобиля. Водителя одного из них увезли в больницу, а супружеская пара из другого стояла на трассе с 2 сотрудниками районного отдела полиции, оформлявшими ДТП.

Все четверо оказались под колесами большегруза. Мужчина и женщина из машины, попавшей в ДТП, скончались на месте. 39-летнего полицейского и его 22-летнюю напарницу госпитализировали. Почти 2 недели спустя служитель закона умер в больнице.

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