По всему городу безобразие: Пенза снова превратилась в каток

27.02.2023 | 10:06

В Пензе начинается расти число людей, которым требуется помощь медиков после падения на улице. За прошедшую неделю к травматологам обратились 287 человек, тогда как семью днями ранее - 194.

Данные обнародовала клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

С 20 по 26 февраля в травмпункт на Пионерской с полученными на улице травмами обратились 252 пензенца, в травматологический приемник стационара им. Г. А. Захарьина - 28 (6 из них госпитализировали).

Черепно-мозговую травму диагностировали у 7 упавших на улице горожан.

На этой неделе погодные условия ухудшились. Утром в понедельник, 27 февраля, пензенцы обнаружили, что на тротуарах - ледяная корка, покрытая слоем воды.

Деваться ей некуда: решетки ливневки покрыты льдом.

«Какой ужасный каток во всем городе», «По всему городу безобразие под ногами», «У кадетской школы разлилось болото, воды по колено, дети обходили как могли, забирались по сугробам, падали оттуда прямиком в лужу, по уши мокрые в воде!» - пишут горожане в соцсетях.

Врачи в таких условиях рекомендуют пензенцам быть предельно аккуратными при передвижении по улице и не торопиться, поскольку именно спешка чаще всего приводит к получению травм.