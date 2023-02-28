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Общество

В Пензе готовятся установить границы исторического центра

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В Пензе до 1 мая должны создать рабочую группу, члены которой определят границы исторического центра города.

Кроме того, они займутся проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в пределах исторического центра.

Об этом во вторник, 28 февраля, на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что установление границ позволит решать вопросы точечной застройки и более активно бороться с рекламой, в некоторых случаях уродующей облик улиц.

Ранее в мэрии сообщали, что для исторического центра уже разработан план благоустройства. Он включает установку новых архитектурных форм, объектов уличного освещения, информационных указателей; устройство велосипедных дорожек; создание новых туристических маршрутов; ремонт архитектурных памятников, озеленение территорий и другое.

В июле 2022-го в Пензе утвердили пределы территории для развития туризма. Общая ее площадь составила 99,7 га (почти 1 кв. км). Границы туристического центра проходят по улицам Бакунина, Кирова, Лермонтова, Володарского, участку Красной и Пушкина.

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