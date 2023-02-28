Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|13:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Бессоновском районе не нашли денег на ремонт аварийного моста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Судьбу печально известного моста, расположенного вблизи села Пыркино, на границе Бессоновского и Лунинского районов, обсудили на странице губернатора во «ВКонтакте».

Вопрос о необходимости отремонтировать аварийное сооружение подняла Наталья Д., жительница поселка Заводского, что за Сурой, добраться туда можно только через этот мост.

«Разочарование все сильнее с каждым днем. Вот если бы вы его на баланс поставили да деньги на ремонт выделили и сам ремонт на личный контроль взяли, вот тогда я вместе с односельчанами аплодировала бы стоя! Во всех СМИ благодарность опубликовала бы, лично Владимиру Владимировичу Путину коллективное письмо организовала бы», - обратилась женщина к главе региона.

На ее сообщение отреагировала администрация Бессоновского района.

«Администрация Проказнинского сельсовета обратилась с ходатайством в Комитет местного самоуправления о возможности постановки на учет моста через реку Суру близ села Пыркино как бесхозяйного и принятия в муниципальную собственность.

К сожалению, Комитет местного самоуправления отказал в связи с отсутствием в бюджете на плановый период 2023-2024 годов денежных средств на изготовление технической документации, экспертиз и дальнейшее содержание моста», - говорится в ответе.

При этом подчеркивается, что для нормального функционирования нужно не ремонтировать старый, а строить новый мост, но такое возможно только при выделении денежных средств из бюджета Пензенской области.

Аварийный объект не раз привлекал внимание СМИ: во время половодья он уходит под воду, люди остаются отрезанными от внешнего мира.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте