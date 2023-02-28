В Бессоновском районе не нашли денег на ремонт аварийного моста

28.02.2023 | 11:29

Судьбу печально известного моста, расположенного вблизи села Пыркино, на границе Бессоновского и Лунинского районов, обсудили на странице губернатора во «ВКонтакте».

Вопрос о необходимости отремонтировать аварийное сооружение подняла Наталья Д., жительница поселка Заводского, что за Сурой, добраться туда можно только через этот мост.

«Разочарование все сильнее с каждым днем. Вот если бы вы его на баланс поставили да деньги на ремонт выделили и сам ремонт на личный контроль взяли, вот тогда я вместе с односельчанами аплодировала бы стоя! Во всех СМИ благодарность опубликовала бы, лично Владимиру Владимировичу Путину коллективное письмо организовала бы», - обратилась женщина к главе региона.

На ее сообщение отреагировала администрация Бессоновского района.

«Администрация Проказнинского сельсовета обратилась с ходатайством в Комитет местного самоуправления о возможности постановки на учет моста через реку Суру близ села Пыркино как бесхозяйного и принятия в муниципальную собственность.

К сожалению, Комитет местного самоуправления отказал в связи с отсутствием в бюджете на плановый период 2023-2024 годов денежных средств на изготовление технической документации, экспертиз и дальнейшее содержание моста», - говорится в ответе.

При этом подчеркивается, что для нормального функционирования нужно не ремонтировать старый, а строить новый мост, но такое возможно только при выделении денежных средств из бюджета Пензенской области.

Аварийный объект не раз привлекал внимание СМИ: во время половодья он уходит под воду, люди остаются отрезанными от внешнего мира.